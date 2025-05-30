«Мега-Лада» одолела «Восток» на домашней площадке в Тольятти 29 мая

Заезды закончились со счетом 47:43 в пользу хозяев (0+).
При этом тольяттинцы уступали после первой серии с разницей в четыре очка — 10:14. Во второй догнали соперника из Владивостока и сравняли — 21:21. В третьей перехватили инициативу и вышли вперед с преимуществом в +8 — 34:26.
По итогам четвертой «Восток» вновь восстановил равенство в счете — 42:42. В финальном раунде «Мега-Ладу» представляли Роман Лахбаум и Евгений Сайдуллин, а команду из Приморского края — Сергей Логачев и Виталий Котляр.
Вскоре Лахбаум и Логачев столкнулись. Второй упал. Заезд поставили на паузу. Второго исключили перезаезда как инициатора остановки. В итоге сильнее оказались волжане — 47:43.
Следующие заезды в рамках командного чемпионата страны пройдут 12 июня в Балаково. Местная «Турбина» сразится с тольяттинским коллективом (0+).
Ранее гонщик «Мега-Лады» Виктор Кулаков стал победителем первой гонки нового сезона в Тольятти (0+).
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