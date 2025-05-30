10 тонн нелегального топлива из Турции нашли на теплоходе в Ростове-на-Дону

В порту Ростова-на-Дону, на теплоходе из турецкого Трабзона, обнаружили 10 тонн нелегального топлива. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Несоответствие реального количества топлива заявленному выявили во время проверки. Сначала зафиксировали превышение объема на 6 тонн. Потом в цистерне с дизелем нашли устройство, затрудняющее определение объемов груза. После того, как устройство сняли, было выявлено еще 4 лишних тонны горючего.
Теперь в отношении судовладельца возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф, для юридических лиц он может составлять до трехкратного размера стоимости товара. Также административные дела завели в отношении капитана корабля и перевозчика.
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