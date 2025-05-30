10 тонн нелегального топлива из Турции нашли на теплоходе в Ростове-на-Дону

Несоответствие реального количества топлива заявленному выявили во время проверки. Сначала зафиксировали превышение объема на 6 тонн. Потом в цистерне с дизелем нашли устройство, затрудняющее определение объемов груза. После того, как устройство сняли, было выявлено еще 4 лишних тонны горючего.