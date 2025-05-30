В Брянской области приняли закон о запрете склонения к аборту

«Сразу в трех чтениях принят закон “О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Брянской области”. Документ устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение беременных женщин к абортам», — говорится в сообщении.