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В Брянской области приняли закон о запрете склонения к аборту

Брянские депутаты приняли закон о запрете склонения к абортам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к аборту, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.

«Сразу в трех чтениях принят закон “О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Брянской области”. Документ устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение беременных женщин к абортам», — говорится в сообщении.

Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года, говорится в тексте пояснительной записки к проекту закона, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

В дополнение к принятому закону разработан проект закона «О внесении изменений в закон Брянской области “Об административных правонарушениях на территории Брянской области”, предусматривающий установление административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности, следует из пояснительной записки.