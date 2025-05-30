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Чемпионат России по ММА стартовал в Самаре 30 мая

Чемпионат России по ММА стартовал в Самаре 30 мая. Всего за победу поборются 150 бойцов из 47 субъектов страны.

Чемпионат России по ММА (12+) продлится до 1 июня. Сегодня стартовали поединки ⅛ и четвертьфинала. Завтра состоятся полуфинальные схватки. Финальные запланированы на воскресенье, уточнила секретарь турнира Виктория Петрова.

Поучаствует в боях и чемпионка мира из Тольятти Ангелина Стрекалина.

«Сегодня на октагон не выхожу. Меня поставили сразу в полуфинал. Пока есть возможность посмотреть на соперниц, все проанализировать и наверняка одержать победу. Также пришла поддержать своих ребят, самарских спортсменов», — объяснила она.

Недавно «МК в Самаре» писал, что чемпионат России по ММА в Самаре будет самым конкурентным за последние 7 лет.

Вечером 1 июня в том же зале дворца спорта им. В. Высоцкого пройдет финал чемпионата России и профессиональный турнир OPEN FC. Вход на турнир свободный, нужна регистрация бесплатных билетов на сайте OPENFCMMA.COM.

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