Чемпионат России по ММА стартовал в Самаре 30 мая

Чемпионат России по ММА (12+) продлится до 1 июня. Сегодня стартовали поединки ⅛ и четвертьфинала. Завтра состоятся полуфинальные схватки. Финальные запланированы на воскресенье, уточнила секретарь турнира Виктория Петрова.
Поучаствует в боях и чемпионка мира из Тольятти Ангелина Стрекалина.
«Сегодня на октагон не выхожу. Меня поставили сразу в полуфинал. Пока есть возможность посмотреть на соперниц, все проанализировать и наверняка одержать победу. Также пришла поддержать своих ребят, самарских спортсменов», — объяснила она.
Недавно «МК в Самаре» писал, что чемпионат России по ММА в Самаре будет самым конкурентным за последние 7 лет.
Вечером 1 июня в том же зале дворца спорта им. В. Высоцкого пройдет финал чемпионата России и профессиональный турнир OPEN FC. Вход на турнир свободный, нужна регистрация бесплатных билетов на сайте OPENFCMMA.COM.
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