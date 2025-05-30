В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следует проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России и не гнаться за волновым маркетингом с «волновыми угрозами» наперевес, считает член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
Ранее аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» рассказали РИА Новости, что продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза — виной тому рост числа подделок на рынке. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры.
«Невозможно в короткий срок провести адекватное исследование, как то или иное увлечение влияет на детей и подростков. А вот хайпануть на громкой теме очень легко. Но давайте проявим благоразумие и не будем гнаться за волновым маркетингом с “волновыми угрозами” наперевес. Иначе взрослые сами превращаются в детей», — написала она в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнила про прошлогоднюю «истерику» с квадроберами, когда многие общественные деятели и публичные политики наперебой предлагали санкции и запреты.
«У нас есть технический регламент “О безопасности игрушек”, за его соблюдением следит Роспотребнадзор. Роскачество в свою очередь уже запустило проверку игрушек Лабубу, но речь идёт об их надёжности и безопасности: чтобы на маркетплейсах не торговали сомнительными подделками. И, кстати, в Роскачестве знают, что Labubu — не монстр, а добрый эльф, хоть и зубастый», — заключила она.