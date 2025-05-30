В Госдуме призвали проявить благоразумие в вопросе запрета игрушек Лабубу

«У нас есть технический регламент “О безопасности игрушек”, за его соблюдением следит Роспотребнадзор. Роскачество в свою очередь уже запустило проверку игрушек Лабубу, но речь идёт об их надёжности и безопасности: чтобы на маркетплейсах не торговали сомнительными подделками. И, кстати, в Роскачестве знают, что Labubu — не монстр, а добрый эльф, хоть и зубастый», — заключила она.