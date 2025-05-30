В Самаре стартовал Чемпионат России по ММА — 2025

Турнир (12+) продлится до 1 июня. Всего за победу поборются 150 бойцов из 47 субъектов страны. Сегодня стартовали поединки ⅛ и четвертьфинала. Завтра состоятся полуфинальные схватки.
Финальные запланированы на воскресенье.
Всего за победу поборются 150 бойцов из 47 субъектов страны.
Турнир (12+) продлится до 1 июня. Всего за победу поборются 150 бойцов из 47 субъектов страны. Сегодня стартовали поединки ⅛ и четвертьфинала. Завтра состоятся полуфинальные схватки.
Финальные запланированы на воскресенье.