Медаль Ломоносова получили нейрохирурги РФ и Сербии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — высшая награда Российской академии наук за 2024 год — торжественно вручена двум нейрохирургам: академику РАН Александру Коновалову и представителю Сербии Лукасу Разуличу, передает корреспондент ТАСС. Церемония состоялась в заключительный день общего собрания РАН.
Медаль присуждена двум ученым, как было объявлено, за выдающийся вклад в развитие фундаментальных и прикладных основ нейрохирургии.
Академик Коновалов прославился успехами в нейрохирургии головного мозга. «Александр Николаевич научно обосновал, развил и внедрил новое направление нейрохирургии — микронейрохирургию, что позволило сделать доступными для щадящего хирургического вмешательства практически любую область внутричерепного пространства и любое образование головного мозга», — рассказал главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Дубина.
Профессор Разулич известен успехами в области нейрохирургии периферийных нервов и, в частности плечевого сплетения.
Другая высшая награда РАН — большая золотая медаль имени Н. И. Пирогова — вручена академику РАН Александру Румянцеву за успехи в области детской онкологии, гематологии и иммунологии. Медаль Пирогова присуждена также ученому Хансу Дитеру Оксу из США за успехи в области молекулярной биологии и иммунологии. Американский лауреат на собрании не присутствовал.
Медали в честь выдающихся ученых.
На собрании были вручены также золотые медали имени выдающихся ученых.
Медаль имени Николая Боголюбова вручена академику Виктору Матвееву за труды в области математики и теоретической физики. Медаль имен Петра Капицы вручена члену-корреспонденту Владимиру Пудалову за исследования в области физики плазмы.
Медаль имени Дмитрия Скобельцына присуждена ядерному физику, академику Сергею Денисову.
Медаль имени Дмитрия Чернова вручена академику Андрею Рудскому за цикл работ по новым технологиям термопластической обработки широкого класса материалов.
Медаль имени Александра Мясникова вручена академику Ирине Чазовой за труды в области лечения артериальной гипертонии. Медаль имении Владимира Энгельгардта присуждена генетику и биохимику, академику Софии Георгиевой.
Медаль имени Ивана Сеченова присуждена физиологу, члену-корреспонденту Станиславу Колесникову. Медаль имени Анисима Полякова вручена ветеринару Петру Попову за работы по обеспечению биологической безопасности и ветеринарного благополучия.
В области гуманитарных наук медаль имени Владимира Даля присуждена лингвисту Джой Эдельман за этимологический словарь иранских языков. Медаль имени Сергея Соловьева вручена историку Андрею Усачеву за труды по истории России XVI века.