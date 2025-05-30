Медаль Ломоносова получили нейрохирурги РФ и Сербии

Другая высшая награда РАН — большая золотая медаль имени Н. И. Пирогова — вручена академику РАН Александру Румянцеву за успехи в области детской онкологии, гематологии и иммунологии. Медаль Пирогова присуждена также ученому Хансу Дитеру Оксу из США за успехи в области молекулярной биологии и иммунологии. Американский лауреат на собрании не присутствовал.