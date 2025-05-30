Суд вынес приговор экс-замглавы ГУ МЧС по Самарской области В. Садовскому

Закончилось дело бывшего заместителя руководителя регионального ГУ МЧС Владислава Садовского. В Самаре суд вынес ему приговор.
Следствие вели в региональном СУ СКР. Садовскому вменяли злоупотребление служебными полномочиями и подлог.
Так, Садовский выдавал документы об успешной проверке пожарной безопасности застройщикам в обход необходимой процедуры.
Было установлено несколько подобных случаев. Один из них — выдача согласования компании «Конструктор-Плюс», с представителем которой Садовский был знаком.
Дело было направлено в суд, где экс-замглавы был осужден на 2 года условно.
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