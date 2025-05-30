Под Волгоградом из-за непогоды переносят празднование Дня защиты детей

— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, празднование Дня защиты детей, запланированное на 1 июня (воскресенье) в 17:00, переносится на 2 июня (понедельник) в 17:00. Мы хотим, чтобы праздник был радостным и безопасным для всех детей, поэтому приняли решение перенести мероприятие на следующий день, когда погода, по прогнозам, будет лучше, — сообщили в Новоаннинском КДК.