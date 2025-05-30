Минсельхозпрод сделал заявление о новом урожае картофеля в Беларуси и его продаже в Россию

Представитель ведомства уточнил, что картофель в 2025 году был посажен на 21 000 гектаров, что на три тысячи больше, чем в 2024 году. Он отметил, что в прошлом году было получено примерно 800 тысяч тонн картофеля. Так, для обеспечения белорусов круглый год достаточно 90 тысяч, а в период межсезонья — 48 тысяч.