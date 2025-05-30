Минсельхозпрод сделал заявление о новом урожае картофеля в Беларуси и его продаже в Россию

Минсельхозпрод сделал заявление об урожае картошки в Беларуси и ее продаже в Россию. Подробности во время пресс-конференции озвучил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, сообщает Sputnik.by.
Представитель ведомства уточнил, что картофель в 2025 году был посажен на 21 000 гектаров, что на три тысячи больше, чем в 2024 году. Он отметил, что в прошлом году было получено примерно 800 тысяч тонн картофеля. Так, для обеспечения белорусов круглый год достаточно 90 тысяч, а в период межсезонья — 48 тысяч.
— Могу с уверенностью сказать, что наше население будет обеспечено картофелем и, соответственно, излишки его будут реализованы за пределы, в первую очередь в Российскую Федерацию, — подчеркнул Гракун.
По слова замминистра сельского хозяйства и продовольствия, из России пока не поступала информация про необходимые объемы. Вместе с тем Гракун заметил, что расчеты показывают следующее: от планируемого получения валовки картофеля, Беларусь может поставить на экспорт более 300 тысяч тонн.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что картофеля нужно вырастить столько, чтобы хватило Беларуси и России.
Тем временем Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси.
Вместе с тем власти сказали, что будет с урожаем яблок в Беларуси: «Из-за заморозков потеряли 30 тысяч тонн яблок».