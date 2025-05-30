В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Законом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно-наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.