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Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести

Путин продлил срок выплат детям пропавших военных до всего периода отсутствия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«В подпункте “б” пункта 3 слова “не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)” заменить словами “за период безвестного отсутствия”, — говорится в тексте изменений в указ “О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих”.

В марте Путин подписал указ, который позволит фонду «Защитники Отечества» оказывать поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО.