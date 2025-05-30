Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести

«В подпункте “б” пункта 3 слова “не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)” заменить словами “за период безвестного отсутствия”, — говорится в тексте изменений в указ “О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих”.