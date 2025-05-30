Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«В подпункте “б” пункта 3 слова “не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)” заменить словами “за период безвестного отсутствия”, — говорится в тексте изменений в указ “О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих”.
В марте Путин подписал указ, который позволит фонду «Защитники Отечества» оказывать поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО.