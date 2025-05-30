Власти рассказали, почему могут дорожать продукты с «синими ценниками»

«Синий ценник не означает, что цена на товар не меняется. Наше соглашение не регулирует цены. Поэтому, когда закупочная цена товара повышается, например, на сезонные овощи, то и цифра на синем ценнике тоже изменится. Но мы ограничиваем наценку на товары по синим ценникам: для этой категории товаров она не превышает 10 процентов, если товар калининградского производства, и 15 процентов, если он завозится из-за пределов нашего региона», — напомнила суть соглашения министр экономики Вероника Лесикова.