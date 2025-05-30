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Власти рассказали, почему могут дорожать продукты с «синими ценниками»

Рост возможен при увеличении закупочной цены.

Источник: Правительство Калининградской области

Участники регионального соглашения по сдерживанию роста цен выполняют свои обязательства.

К такому выводу пришли после мониторинга, который специалисты областного минэкпрома еженедельно проводят в торговых сетях.

«Синий ценник не означает, что цена на товар не меняется. Наше соглашение не регулирует цены. Поэтому, когда закупочная цена товара повышается, например, на сезонные овощи, то и цифра на синем ценнике тоже изменится. Но мы ограничиваем наценку на товары по синим ценникам: для этой категории товаров она не превышает 10 процентов, если товар калининградского производства, и 15 процентов, если он завозится из-за пределов нашего региона», — напомнила суть соглашения министр экономики Вероника Лесикова.

Напомним, с начала текущего года в Калининградской области к региональному соглашению о стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров присоединилось восемь торговых сетей, объединяющих порядка 400 магазинов, и десять товаропроизводителей. Каждый из них обязуется не превышать предельные торговые надбавки на социально значимые товары. Сейчас в этот перечень входит 26 позиций. Торговые сети оформляют такие товары ценниками синего цвета.