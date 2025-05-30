Донские предприниматели стали победителями всероссийского конкурса

Предприниматели из Ростовской области вошли в число победителей ежегодной премии «Любимый малый бизнес», организуемой Сбером. Всего на церемонии в Москве было награждено 100 победителей федерального этапа, которые получили по 1 млн рублей на развитие своего дела. А 10 обладателям Гран-при также вручили сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай.
Победителями из Ростовской области стали глава крестьянского (фермерского) хозяйства Юрий Химичев, руководитель дома красоты «BE SLIM» Татьяна Романенко и Виктория Лукомская руководитель сети «Три орешка».
— Эта победа в премии — важное признание для нас. Когда ты только начинаешь свое дело, поддержка — это как глоток свежего воздуха: она дает силы развиваться и верить в успех, — поделилась Татьяна Романенко.
Участники премии соревновались в 10 номинациях: «Ресторанный бизнес», «Пищевая промышленность», «Сельское хозяйство и животноводство» и других. На участие в конкурсе было подано свыше 31 тысяч заявок со всей страны.
Конкурс состоял из двух этапов: сначала на местах отобрали 1100 финалистов — по сотне в каждой из 11 территорий банка. Затем федеральный этап выявил топ-100 проектов, получивших высшие баллы от экспертов и пользователей. Для анализа использовались публичные отзывы и мнения свыше 7 тысяч респондентов.
— Предприниматели — это драйверы экономики, создающие новые возможности, рабочие места и инновационные решения. Мы гордимся тем, что поддерживаем малый и средний бизнес, помогая ему расти, цифровизироваться и выходить на новые рынки. С нами работают более 95 тысяч донских предпринимателей — это практически каждый второй бизнес Ростовской области. Почти 5,5 тысяч из них растёт со Сбером уже более 10 лет. Только с начала 2025 года мы уже помогли малым предпринимателям получить кредитование на 15 млрд рублей, — рассказал Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.