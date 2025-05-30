Донские предприниматели стали победителями всероссийского конкурса

— Предприниматели — это драйверы экономики, создающие новые возможности, рабочие места и инновационные решения. Мы гордимся тем, что поддерживаем малый и средний бизнес, помогая ему расти, цифровизироваться и выходить на новые рынки. С нами работают более 95 тысяч донских предпринимателей — это практически каждый второй бизнес Ростовской области. Почти 5,5 тысяч из них растёт со Сбером уже более 10 лет. Только с начала 2025 года мы уже помогли малым предпринимателям получить кредитование на 15 млрд рублей, — рассказал Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.