«Массовый убийца»: когда причиной смерти может стать гипертония

— Гипертонию называют массовым убийцей, потому что кровеносные сосуды в организме имеют определенный запас растяжимости. Они могут очень длительное время компенсировать высокое артериальное давление. Человек может годами не замечать, что у него есть эта проблема, но в один момент достигается определенное растяжение сосудов, которое они не способны выдержать. В итоге они лопаются, — объяснил собеседник «ВМ».