«Массовый убийца»: когда причиной смерти может стать гипертония

Стала известна причина смерти народного артиста Александра Лисицына. У актера был диагностирован гипертонический криз, что и стало причиной его ухода из жизни. Кроме того, сообщается, что у артиста постоянно было повышенное артериальное давление. «Вечерняя Москва» узнала у терапевта, клинического фармаколога, кардиолога Андрея Кондрахина, когда можно умереть от гипертонии.
Как рассказал врач, гипертоническая болезнь сердца часто протекает бессимптомно. В течение многих лет человек может даже не догадываться, что у него есть это заболевание.
— Гипертонию называют массовым убийцей, потому что кровеносные сосуды в организме имеют определенный запас растяжимости. Они могут очень длительное время компенсировать высокое артериальное давление. Человек может годами не замечать, что у него есть эта проблема, но в один момент достигается определенное растяжение сосудов, которое они не способны выдержать. В итоге они лопаются, — объяснил собеседник «ВМ».
Кроме того, гипертоническая болезнь является частым виновником развития сердечно-сосудистых патологий, которые могут быть смертельными, отметил кардиолог.
— Как правило, по этой причине у человека возникает инсульт, но иногда может произойти даже инфаркт миокарда на фоне высокого давления и перегрузки левых отделов сердца. Гипертония всегда заканчивается такими последствиями, если протекает скрыто, — подчеркнул Кондрахин.
По словам доктора, с этим диагнозом можно жить долгие годы, если следовать ряду правил:
соблюдать все рекомендации врача;принимать необходимые лекарственные препараты;поменять свой образ жизни на здоровый.
— У пациента есть вся жизнь. Если сосуды не напрягаются благодаря грамотному лечению, то человек может прожить до глубокой старости и умереть от других причин, не связанных с высоким артериальным давлением, — добавил врач.
Артериальная гипертония — это не просто повышение давления и временное недомогание, а серьезное заболевание, которое может привести к таким тяжелым осложнениям, как инфаркты, инсульты, потеря зрения и почечная недостаточность. Как сохранить здоровье сердца и сосудов, чтобы избежать ее возникновения, «Вечерняя Москва» узнала специалиста.
Кроме того, гипертония является одним из трех факторов, которые ускоряют старение и повышают риск ранней смерти. Подробнее о них — в материале «ВМ».