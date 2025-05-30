Главная взлетно-посадочная полоса Кишинёвского аэропорта закрывается на ремонт

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Плановые работы по техническому обслуживанию начались на главной взлетно-посадочной полосе Кишиневского международного аэропорта, сообщили в Управлении гражданской авиации.
Отмечается, что работы проходят по графику и завершатся к 12 июня 2025 года.
«На время работ все воздушные перевозки будут переведены на альтернативную взлетно-посадочную полосу 09/27», — уточнили в ведомстве.
При этом подчеркивается, что взлетно-посадочная полоса 09/27 не оборудована системами инструментальной посадки (ILS). Поэтому при неблагоприятных погодных условиях, особенно при сильном тумане ниже допустимых пределов видимости, часть рейсов может быть перенаправлена в альтернативные аэропорты.
«Решение о начале работ было принято администрацией Кишиневского международного аэропорта с учетом как необходимости обеспечения безопасности полетов, так и благоприятных прогнозов погоды на указанный период, которые позволяют эффективно провести работы без существенного влияния на расписание полетов», — также сообщили в Управлении ГА.
Ведомство рекомендовало пассажирам проверить статус рейса перед поездкой в аэропорт и получить информацию по официальным каналам авиакомпании или аэропорта.