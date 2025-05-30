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Главная взлетно-посадочная полоса Кишинёвского аэропорта закрывается на ремонт

Рейсы будут производиться с альтернативной полосы, но в плохую погоду возможно перенаправление воздушных судов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Плановые работы по техническому обслуживанию начались на главной взлетно-посадочной полосе Кишиневского международного аэропорта, сообщили в Управлении гражданской авиации.

Отмечается, что работы проходят по графику и завершатся к 12 июня 2025 года.

«На время работ все воздушные перевозки будут переведены на альтернативную взлетно-посадочную полосу 09/27», — уточнили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что взлетно-посадочная полоса 09/27 не оборудована системами инструментальной посадки (ILS). Поэтому при неблагоприятных погодных условиях, особенно при сильном тумане ниже допустимых пределов видимости, часть рейсов может быть перенаправлена ​​в альтернативные аэропорты.

«Решение о начале работ было принято администрацией Кишиневского международного аэропорта с учетом как необходимости обеспечения безопасности полетов, так и благоприятных прогнозов погоды на указанный период, которые позволяют эффективно провести работы без существенного влияния на расписание полетов», — также сообщили в Управлении ГА.

Ведомство рекомендовало пассажирам проверить статус рейса перед поездкой в ​​аэропорт и получить информацию по официальным каналам авиакомпании или аэропорта.