Главная взлетно-посадочная полоса Кишинёвского аэропорта закрывается на ремонт

«Решение о начале работ было принято администрацией Кишиневского международного аэропорта с учетом как необходимости обеспечения безопасности полетов, так и благоприятных прогнозов погоды на указанный период, которые позволяют эффективно провести работы без существенного влияния на расписание полетов», — также сообщили в Управлении ГА.