Омский НПЗ поддержал суперфинал студенческой хоккейной лиги

«Поддержка любительского спорта — ключевой аспект социальной политики предприятия. Проект “Хоккей для всех” объединяет жителей региона всех возрастов. Благодаря ему спортсмены-любители могут проявить себя не только на региональном, но и на федеральном уровне. Мы гордимся тем, что вносим вклад в популяризацию хоккея и развитие спортивной инфраструктуры», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.