Омский НПЗ поддержал суперфинал студенческой хоккейной лиги

В ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова завершился суперфинал первенства региональной студенческой хоккейной лиги. За право представлять свои учебные заведения боролись команды девяти вузов и ссузов Омской области. Впервые в истории турнира кубок завоевала сборная Омского танкового института.
Суперфинал стал ярким завершением сезона масштабного проекта «Хоккей для всех», реализуемого при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Она охватывает проекты в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге.
«Поддержка любительского спорта — ключевой аспект социальной политики предприятия. Проект “Хоккей для всех” объединяет жителей региона всех возрастов. Благодаря ему спортсмены-любители могут проявить себя не только на региональном, но и на федеральном уровне. Мы гордимся тем, что вносим вклад в популяризацию хоккея и развитие спортивной инфраструктуры», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Начиная с этого года победители региональных соревнований получат возможность участвовать в первенстве студенческих команд всероссийского масштаба. Федерация хоккея Омской области совместно со Студенческой хоккейной лигой подписали соглашение о сотрудничестве, что делает регион пятым субъектом России, где проводится подобное первенство.
«Омск — один из пяти городов России, где проводятся чемпионаты студенческой хоккейной лиги. Самые талантливые спортсмены получат шанс участвовать в федеральных первенствах. Мы благодарны нашему партнеру — Омскому НПЗ и программе “Родные города”, которые поддерживают развитие любительского хоккея в регионе», — отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.
Проект «Хоккей для всех» объединяет тысячи участников. В этом сезоне в его рамках прошли соревнования среди женских команд «КосмоОмск», детское первенство среди юношей, а также открылась Школа хоккейных арбитров. Общее число участников проекта превышает 10 тысяч человек.