В Волгограде после рейда силовиков по рынкам на родину отправятся 23 мигранта

— По результатам рейда за совершение различных административных правонарушений в подразделение полиции были доставлены ряд граждан,
Все вызвавшие интерес у силовиков иностранцы были привлечены судом к ответственности, которая в зависимости от проступка варьировалась от штрафов до административного ареста. Кроме того, после наказания у полицейских появилось право депортировать 23 гастарбайтера.
— Разрешительные документы у них будут аннулированы, и им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации на срок 10 лет, — добавили в главке.
Отметим, на время подготовки к выдворению нелегальные граждане помещены в Центре временного содержания Управления МВД России по Волгограду.