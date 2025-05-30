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В Волгограде после рейда силовиков по рынкам на родину отправятся 23 мигранта

В полиции подвели итоги профилактического рейда по рынкам и заведениям общественного питания на территории Советского района Волгограда, прошедшего 28 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу 23 мигранта были уличены правоохранителями в нарушении российских законов. Силовики приняли решение депортировать нелегалов на родину.

— По результатам рейда за совершение различных административных правонарушений в подразделение полиции были доставлены ряд граждан, в т. ч. прибывших из иностранных государств и ранее получивших разрешения на пребывание на территории Российской Федерации, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Все вызвавшие интерес у силовиков иностранцы были привлечены судом к ответственности, которая в зависимости от проступка варьировалась от штрафов до административного ареста. Кроме того, после наказания у полицейских появилось право депортировать 23 гастарбайтера.

— Разрешительные документы у них будут аннулированы, и им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации на срок 10 лет, — добавили в главке.

Отметим, на время подготовки к выдворению нелегальные граждане помещены в Центре временного содержания Управления МВД России по Волгограду.