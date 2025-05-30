В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса

Боярский отметил, что в том числе с помощью нового сервиса можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов. «Это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал этого нового национального сервиса. Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета», — заключил парламентарий.