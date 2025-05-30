В ГД внесли предложения о создании многофункционального сервиса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил в Telegram-канале, что внёс в Госдуму законодательные предложения по созданию в РФ национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг.
«После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства. Они позволят создать на территории Российской Федерации новый национальный многофункциональный сервис. Это будет больше, чем национальный мессенджер», — сказал он на видео.
Депутат добавил, что у сервиса будет много интересных и уникальных функций.
«Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг», — добавил парламентарий.
Боярский отметил, что в том числе с помощью нового сервиса можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов. «Это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал этого нового национального сервиса. Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета», — заключил парламентарий.