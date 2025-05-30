Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси. Подробности во время доклада у президента Беларуси сообщил министр образования Андрей Иванец, сообщает БелТА.
— Мы помним те ошибки, которые были два года назад. Мы провели эту работу над ошибками еще в прошлом году, обкатали ее (речь идет про систему. — Ред.). И в этом году она показала в том числе свою эффективность, — подчеркнул глава Минобразования.
По словам Иванца, работы в сканированном виде размещаются у каждого выпускника в его личном кабинете. Он обратил внимание, что у каждого выпускника есть возможность увидеть свою работу и проверить ее.
— Система расчета баллов размещена на сайте Министерства образования. Она два года не изменялась. До оглашения результатов РИКЗ (Республиканский институт контроля знаний. — Ред.) можно самому посчитать эти баллы и потом перепроверить, — пояснил министр образования.
Андрей Иванец добавил, что проведение централизованного экзамена, централизованного тестирования проходит сейчас в единые сроки. Он обратил внимание, что это снимает вопрос, касающийся возможных неравных или же иных условий для выпускников 2025 году и прошлых лет.
Министр образования сообщил, что в государственную комиссию поступило примерно 50 обращений, который, как правило, были связаны с перерегистрацией на те или иные предметы.
— Если молодой человек или родители решили поменять предмет до сдачи экзамена, они обращаются в государственную комиссию. И, как правило, государственная комиссия идет навстречу и разрешает, — заметил глава Минобразования Беларуси.
Кроме того, он уточнил, что еще одним важным моментом является возможность пронести медикаменты в целях обеспечения здоровья экзаменуемых. К примеру, речь идет о людях с сахарным диабетом.
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