Защитить детей от них самих. Самарский эксперт рассказала, как можно уберечь ребенка от трагедии, похожей на резню в Байкальске

Ко Дню защиты детей, который отмечается в нашей стране 1 июня, мы решили узнать, с какими запросами чаще всего обращаются к Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области. А также поинтересовались у эксперта, как можно защитить несовершеннолетних от них же самих, чтобы избежать случаев, подобных страшной трагедии в Байкальске.
Как нам стало известно, за 2024-й год в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Юлии Николаевой поступило 2098 обращений. Чаще всего заявители обращались по электронной почте — deti63@samregion.ru. Но также в последнее время растет количество обращений, направленных через соцсети.
«Самая популярная из них — это сеть ВКонтакте. Не все обращения мы даже успеваем регистрировать, потому что бывают порой такие запросы, которые нужно решать здесь, сейчас, и они не регистрируются как обращения, а просто в межведомственном порядке отрабатываются. Мы подвели итоги за 2024-й год, и самый популярный запрос — на право жить и воспитываться в семье. Далее у нас следует право на жизнь и защиту от насилия, право на образование, право на жилище, на социальное обеспечение и страховое социальное обеспечение», — рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Самарской области.
Юлия Николаева уверена: доверие к институту Уполномоченного по правам ребенка растет. Чиновница приводит данные статистики.
«Количество обращений к уполномоченному ежегодно увеличивается. За последние 2 года — на 50%. Заявители предпочитают очный формат заявлений, и очень много сейчас людей, тоже увеличилось у нас порядка на 40%, заявители, которые желают попасть на личный прием уполномоченных, в том числе с межведомственным участием, например, с участием федеральных органов, судебных приставов, прокуратуры, ОСФР и других», — сообщила Юлия Николаева.
При участии Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области запускаются проекты, цель которых — в том числе вовлекать в активную деятельность и социализировать воспитанников детских домов и детей из неблагополучных семей. Только за 2024-й год, по данным ГУ МВД Самарской области, в регионе поставили на учет 1300 родителей, которые нарушали права детей. А всего по итогам прошлого года таких было 2000.
Но даже в полноценных, казалось бы, нормальных семьях детям, в частности, подросткам бывает нелегко. На сегодняшний день они никак не защищены от огромного информационного потока, в эпицентре которого находятся, что называется, «24 на 7», считает эксперт.
«Все это приводит к тому, что дети взрослеют в условиях, когда им из разных источников поступает противоречивая информация, причем для них это норма, они другого не знают, а психика, критическое мышление и способность адекватно оценивать окружение, происходящие события, пока еще не сформированы в полной мере. Плюс к этому нельзя не учитывать изменившийся характер взросления, когда все больше внимания уделяется мнению детей, признается их право голоса. Порой, когда активности детей и подростков выходят за определенные рамки, это все вместе, может создавать гремучую смесь», — объяснила кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и культурологии Самарского Университета имени Королева Светлана Митрофанова.
По словам специалиста, яркий пример такой гремучей смеси — это резня в Иркутской области, где 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, будучи, как пишут СМИ, отвергнутым девушкой, убил несколько сверстников, а потом погиб в пожаре, который сам и устроил.
Справка от МК:
Иркутская область находится в трёхдневном трауре: 28 мая в садоводстве «Горный Байкал» на территории Байкальска школьник Михаил П. зарезал четырёх друзей, открыл баллон с газом и устроил пожар, в котором погиб сам. Компания из учеников 7−10 класс школы № 1 собралась на даче. Там Михаил организовал вечеринку в честь 15-летия подруги Анастасии С. Подростки закупили через 18-летнего родственника одного из участников вечеринки десятки бутылок алкоголя, сообщило издание «МК Байкал».
По одной из версий, причиной трагедии стали чувства Михаила к Анастасии. После распития алкоголя он начал приставать к ней, на что девушка ответила отказом. После этого подросток взялся за нож. Все участники трагедии хорошо учились, не состояли в ПНД, некоторые занимались спортом. Власти Байкальска и Иркутской области видят причину трагедии в алкоголе и отсутствии контроля взрослых.
Мы спросили эксперта, как можно избежать подобных ситуаций и защитить детей от такого поведения.
«Исследования показывают, что те дети, что вовлечены в волонтерские проекты, меньше подвержены всевозможным девиациям (отклонениям от норм поведения в обществе — ред.).В связи с этим считаю, что в Самарской области необходимо еще больше усиливать роль детских и молодежных общественных объединений, добровольческих, патриотических, спортивных и других, именно просоциальной направленности, выстраивать такие переходы от детских к подростковым, затем к молодежным объединениям», — считает Светлана Митрофанова.
Согласно данным социологического исследования «Подростки 360°», проведенного в 2022 году в рамках стратегической программы «Подростки России» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, самым популярным ответом на вопрос, какие кружки и секции вы посещаете, у подростков был «Не хожу». 10% набрал вариант «Молодежные организации». 31% и 23% — у спортивных секций и творческих кружков соответственно. Стоит также отметить, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. В опросе поучаствовало свыше 300 тысяч человек.
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