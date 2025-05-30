Защитить детей от них самих. Самарский эксперт рассказала, как можно уберечь ребенка от трагедии, похожей на резню в Байкальске

«Самая популярная из них — это сеть ВКонтакте. Не все обращения мы даже успеваем регистрировать, потому что бывают порой такие запросы, которые нужно решать здесь, сейчас, и они не регистрируются как обращения, а просто в межведомственном порядке отрабатываются. Мы подвели итоги за 2024-й год, и самый популярный запрос — на право жить и воспитываться в семье. Далее у нас следует право на жизнь и защиту от насилия, право на образование, право на жилище, на социальное обеспечение и страховое социальное обеспечение», — рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Самарской области.