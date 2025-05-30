В Омске с июля приостанавливают работу два автобусных маршрута

Со 2 июня в городе прекратят ходить автобусы № 96, он следует по маршруту ОНПЗ—12 микрорайон, и № 101 (Гараж ЦС— Большие Поля). Как пояснили в дептрансе, решение связано с сезонным снижением пассажиропотока. Каждый из маршрутов обслуживается сейчас одним автобусом средней вместимости и имеет дублеров.