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В Омске с июля приостанавливают работу два автобусных маршрута

Пока автобусы не будут ходить только в летний период.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта города Омска сообщил об отмене двух автобусных рейсов. Пока автобусы приостанавливают свою работу только на летний период.

Со 2 июня в городе прекратят ходить автобусы № 96, он следует по маршруту ОНПЗ—12 микрорайон, и № 101 (Гараж ЦС— Большие Поля). Как пояснили в дептрансе, решение связано с сезонным снижением пассажиропотока. Каждый из маршрутов обслуживается сейчас одним автобусом средней вместимости и имеет дублеров.

О возобновлении работы маршрутов власти пообещали сообщить дополнительно.