Начинается строительство новой канатной дороги в Нижнем Новгороде

Место под строительство будущей канатной дороги, а точнее станций, расчищено. Так сейчас выглядит площадка в нагорной части на проспекте Гагарина. А это уже Ленинский район, бульвар Заречный. Здесь возвели ограждения. В июне завершатся все подготовительные работы, а уже в июле должны стартовать основные строительно-монтажные работы. Начнут именно с заречной части. Проект масштабный. Среди нижегородцев есть, конечно, и скептические мнения по поводу строительства новой канатки. При этом многие всё же поддерживают принятое решение.