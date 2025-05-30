Начинается строительство новой канатной дороги в Нижнем Новгороде

Место под строительство будущей канатной дороги, а точнее станций, расчищено. Так сейчас выглядит площадка в нагорной части на проспекте Гагарина. А это уже Ленинский район, бульвар Заречный. Здесь возвели ограждения. В июне завершатся все подготовительные работы, а уже в июле должны стартовать основные строительно-монтажные работы. Начнут именно с заречной части. Проект масштабный. Среди нижегородцев есть, конечно, и скептические мнения по поводу строительства новой канатки. При этом многие всё же поддерживают принятое решение.
Валентин Виноградов, житель Нижнего Новгорода:
«Ближе будет город, а это культура, свет, люди новые. Всё прекрасно будет».
Татьяна Чернозубова, жительница Нижнего Новгорода:
«Я сама живу здесь недалеко, отношусь хорошо. Очень быстро будет добраться до парка “Швейцария”, погулять с ребёнком».
Ольга Сербская, жительница Нижнего Новгорода:
«Я считаю, что это великолепный проект. Связь с верхней частью. Иногда доехать нереально, а тут 10−15−20 минут, наверное, и мы там».
Протяжённость новой канатной дороги — более 3 километров. Будет три станции. В нагорной части это «Проспект Гагарина», в заречной части — две станции. «Тихая гавань» и станция «Заречная». Время в пути по полному маршруту в одну сторону — 15 минут.
Сами павильоны станций обещают сделать максимально комфортными для пассажиров.
Светлана Тришина, директор по реализации проектов АО «Урбантех Канатные дороги»:
«Каждая станция будет представлять из себя закрытый павильон, оборудованный туалетами, комнатами мамы и ребёнка, комфортной зоной посадки и ожидания, эскалаторами, лифтами для удобства подъёма в зоне посадки».
Кабины также будут современными. Наподобие новых, что уже курсируют на канатной дороге от Нижнего Новгорода до Бора.
Светлана Тришина, директор по реализации проектов АО «Урбантех Канатные дороги»:
«Кабины предполагается оснастить видеонаблюдением, двусторонней связью с диспетчером, ЖК-мониторами, USB-разъёмами, чтобы заряжать гаджеты».
Уже подсчитано, что пропускная способность новой канатной дороги будет около 30 с половиной тысяч пассажиров в сутки. Тем самым заметно снизится нагрузка на городские транспортные артерии и другие виды общественного транспорта. А в более дальней перспективе с учётом строительства нового жилья по обеим сторонам Оки, это более 700 тысяч квадратных метров, канатная дорога станет для многих основным средством передвижения.
По плану завершить строительство новой канатной дороги должны в конце 26-ого — начале 2027 года. Это при том, что не возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства.