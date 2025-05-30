Вице-премьер Чернышенко проверил, как проходит ЕГЭ в Нижнем Новгороде

По его словам, только на экзамен по русскому языку зарегистрировано свыше 640 тысяч участников. Во время визита гости осмотрели охранный пост, ознакомились с мерами безопасности и понаблюдали за онлайн-трансляцией из других экзаменационных пунктов в разных регионах. Им также продемонстрировали работу штаба — специально оборудованного помещения, где обеспечена защищённая связь, доступ к интернету, установлены компьютеры с необходимым программным обеспечением, а также сканеры и принтеры. Всё это используется для печати экзаменационных материалов прямо в аудиториях. Министр просвещения отметил, что система проведения ЕГЭ в России за последние годы была существенно усовершенствована.