Вице-премьер Чернышенко проверил, как проходит ЕГЭ в Нижнем Новгороде

Проверка прошла в школе № 111, расположенной в Автозаводском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В этот день более 200 одиннадцатиклассников сдавали русский язык — самый массовый экзамен в расписании ЕГЭ. Для организации работы были задействованы 16 сотрудников, включая 13 общественных наблюдателей. Сергей Кравцов напомнил, что основной этап экзаменационной кампании стартовал 23 мая сразу во всех 89 регионах страны, а также в 55 государствах за рубежом.
По его словам, только на экзамен по русскому языку зарегистрировано свыше 640 тысяч участников. Во время визита гости осмотрели охранный пост, ознакомились с мерами безопасности и понаблюдали за онлайн-трансляцией из других экзаменационных пунктов в разных регионах. Им также продемонстрировали работу штаба — специально оборудованного помещения, где обеспечена защищённая связь, доступ к интернету, установлены компьютеры с необходимым программным обеспечением, а также сканеры и принтеры. Всё это используется для печати экзаменационных материалов прямо в аудиториях. Министр просвещения отметил, что система проведения ЕГЭ в России за последние годы была существенно усовершенствована.
Процедура отлажена до мельчайших деталей и проводится на очень высоком уровне. Все задания доставляются в зашифрованном виде и распечатываются непосредственно перед началом экзамена — это полностью исключает возможность утечек. Такой технологии нет ни в одной другой стране. Она обеспечивает полную прозрачность, равные условия для всех и объективность результатов.
Глеб Никитин сообщил, что в этом году в Нижегородской области организованы 91 пункт проведения экзамена — все они размещены на базе школ. Безопасность обеспечивается с помощью видеонаблюдения, металлоискателей и устройств, блокирующих мобильную связь.
Губернатор добавил, что такая техническая оснащённость — необходимое условие для проведения честной и качественной итоговой аттестации. Образовательные процессы, в том числе проведение ЕГЭ, реализуются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Он объединяет инициативы, ранее входившие в программы «Образование» и «Наука и университеты».
В структуру проекта включены девять направлений: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».