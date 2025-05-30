Ольга Артешина провела мастер-класс в поселке Суходол Сергиевского района

В рамках муниципального этапа всероссийского спортивного марафона «Земля спорта» легенда женского баскетбола Ольга Артешина провела тренировку для юных спортсменов Сергиевского района. Дети отработали элементы баскетбола, такие как техника передач, ведение мяча и скоростные маневры.