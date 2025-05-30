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Ольга Артешина провела мастер-класс в поселке Суходол Сергиевского района

В рамках муниципального этапа всероссийского спортивного марафона «Земля спорта» легенда женского баскетбола Ольга Артешина провела тренировку для юных спортсменов Сергиевского района.

В рамках муниципального этапа всероссийского спортивного марафона «Земля спорта» легенда женского баскетбола Ольга Артешина провела тренировку для юных спортсменов Сергиевского района. Дети отработали элементы баскетбола, такие как техника передач, ведение мяча и скоростные маневры.

Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства РФ в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Оно призвано популяризировать физическую активность и спортивный образ жизни среди жителей села.

Марафон «Земля спорта» расширяет масштабы ежегодного проведения, включая разнообразные дисциплины и привлекая большее число участников.