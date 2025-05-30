Удерживавшую в квартире сына мать на Кубани попросят лишить родительских прав

Тараканы, следы фекалий на полу, заваленный мусором санузел и полная антисанитария — в таких условиях жил восьмилетний мальчик-инвалид в Краснодаре. Мать не выпускала его на улицу, запрещала ходить в школу и наблюдала за ним с помощью видеокамер. Мальчик питался хлебом, а мылся последний раз год назад. Спасти его удалось благодаря случайным прохожим: мальчик пытался привлечь внимание, выбрасывая вещи из окна. Против горе-матери возбудили уголовное дело, а ребенка передали в реабилитационный центр.