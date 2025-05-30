Пляжные «Крылья Советов» разгромно проиграли московскому «Локомотиву» 30 мая

В пятницу самарцы уступили столичному клубу с разницей в пять мячей — 2:7 (12+). Поражение стало для них четвертым кряду.
Волжане открыли счет на 4-й минуте — Михаил Тулин поразил ворота соперника с близкого расстояния. До перерыва москвичи ответили двумя безответными мячами Фелипе и Брендо — 1:2.
Во втором периоде Фелипе еще дважды огорчил «Крылья» и оформил хет-трик — 1:4. Ближе к 20-й Артем Пиняев сократил отставание команды из 63-го региона — 2:4.
В решающем отрезке на 27-й Брено Шавьер вновь довел лидерство «Локомотива» до +3. Позже на 32-й Федор Земсков увеличил его до +4, а на 34-й все тот же Шавьер установил окончательные цифры на табло — 2:7.
Пока пляжные «Крылья Советов» не победили ни в одном матче чемпионата России. Ранее уступили петербургскому «Кристаллу» с разницей в пять голов — 4:9 (12+). Следующая встреча пройдет 31 мая. Соперник — московский клуб «Строгино» (12+).
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!