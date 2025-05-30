В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Создание национального многофункционального сервиса призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, сообщил глава комитета Госдума по информполитике Сергей Боярский.
«Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что укрепление цифрового суверенитета и лидерства — это необходимость.
«Наша страна уже во многом и давно лидер в области цифровизации. Госуслуги, наш онлайн-банкинг, российский поисковик, почтовый сервис, отечественные маркетплейсы, свой онлайн-магазин приложений, социальные сети и видеохостинги, онлайн-кинотеатры, сервисы такси и доставки — всё это заняло привычное место в жизнях и смартфонах россиян, в то время как во многих других странах ещё только начинаются попытки внедрить нечто подобное», — подчеркнул Боярский.