В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса

«Наша страна уже во многом и давно лидер в области цифровизации. Госуслуги, наш онлайн-банкинг, российский поисковик, почтовый сервис, отечественные маркетплейсы, свой онлайн-магазин приложений, социальные сети и видеохостинги, онлайн-кинотеатры, сервисы такси и доставки — всё это заняло привычное место в жизнях и смартфонах россиян, в то время как во многих других странах ещё только начинаются попытки внедрить нечто подобное», — подчеркнул Боярский.