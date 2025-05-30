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Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность

Национальный многофункциональный сервис позволит проверять личность цифровым ID.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, но не отменит бумажные документы, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.

«Хочу рассказать о ключевых функциях приложения, которые будут полезны для граждан: Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Как виртуальные дисконтные карты, к которым мы все привыкли. Цифровой ID на первом этапе позволит идентифицировать вас при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста. Убеждён, что в будущем это коснётся и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС», — написал Боярский.

Депутат отметил, что это будет уникальное приложение, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.

«Оно во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы. Обязательное условие сервиса — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности», — уточнил парламентарий.

Он подчеркнул, что создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам.

По его словам, на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы. «Подключение сервиса к системе “Госключ” позволит использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями. Это, с одной стороны, сделает процесс удобным, а, с другой — позволит сохранить условия безопасности», — указал Боярский.

Депутат пояснил, что таким образом проходит путь цифрового освобождения граждан от необходимости пользоваться бумажными документами. «Важное уточнение: цифровая система не отменит бумажные документы. Они также продолжат действовать. Сервис лишь даст альтернативу», — заключил он.