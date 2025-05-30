Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность

«Хочу рассказать о ключевых функциях приложения, которые будут полезны для граждан: Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Как виртуальные дисконтные карты, к которым мы все привыкли. Цифровой ID на первом этапе позволит идентифицировать вас при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста. Убеждён, что в будущем это коснётся и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС», — написал Боярский.