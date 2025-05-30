WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требование законов РФ, пользуясь тем, что им нет замены, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя в Telegram-канале поправки о создании национального многофункционального сервиса в РФ.
«Мы создаём новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаём её для вас. Наш национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, и поэтому, как мне кажется, станет осознанным выбором каждого россиянина», — написал он.
Депутат добавил, что появление национального мессенджера обусловлено вызовами времени.