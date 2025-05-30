1 июня в Краснодаре отметят Международный день защиты детей

В парке «Солнечный Остров» концерты творческих коллективов и исполнителей города пройдут с 11:00 и до 18:00.
В Городском Саду в 12:00 желающие могут присоединиться к творческому мастер-классу от Арт-студии «Кисть», а затем также пройдут концерты.
В Чистяковской Роще выступления коллективов начнутся в 10:30, а в 14:00 — игровая программа для детей.
В парке им. 30-летия Победы с 14:00 пройдёт выставка работ декоративно-прикладного творчества, с 15:00 выступят творческие коллективы, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.