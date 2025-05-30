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1 июня в Краснодаре отметят Международный день защиты детей

В парках, скверах и домах культуры краевой столицы состоятся концертные программы, мастер-классы, выставки. Также запланировано проведение спортивных турниров.

Источник: администрация Краснодарского края

В парке «Солнечный Остров» концерты творческих коллективов и исполнителей города пройдут с 11:00 и до 18:00.

В Городском Саду в 12:00 желающие могут присоединиться к творческому мастер-классу от Арт-студии «Кисть», а затем также пройдут концерты.

В Чистяковской Роще выступления коллективов начнутся в 10:30, а в 14:00 — игровая программа для детей.

В парке им. 30-летия Победы с 14:00 пройдёт выставка работ декоративно-прикладного творчества, с 15:00 выступят творческие коллективы, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.