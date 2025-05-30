Скоростной катамаран «Форт Обручев» выйдет на линию Петербург — Кронштадт

Пятый из шести катамаранов проекта «Котлин» пополнит флот судоходной компании «Нева Тревел», рассказали в пресс-службе перевозчика. Сейчас на линии уже работают четыре судна этой серии: «Форт Кроншлот», «Форт Пётр I», «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен». Крёстной матерью пятого катамарана стала Наталия Башкетова, глава Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.