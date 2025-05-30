Скоростной катамаран «Форт Обручев» выйдет на линию Петербург — Кронштадт

Пятый из шести катамаранов проекта «Котлин» пополнит флот судоходной компании «Нева Тревел», рассказали в пресс-службе перевозчика. Сейчас на линии уже работают четыре судна этой серии: «Форт Кроншлот», «Форт Пётр I», «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен». Крёстной матерью пятого катамарана стала Наталия Башкетова, глава Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Катамаран проекта «Котлин» способен принять на борт до 197 пассажиров и развивать скорость 26 узлов (около 50 км/ч).
«Новое судно примет своих первых пассажиров в навигацию 2025 года, после завершения необходимых работ по достройке, проведения ходовых испытаний и оформления документов», — отметили в компании «Нева Тревел».
Там добавили, что в «пиковые» дни число рейсов скоростных катамаранов из Петербурга и обратно могут увеличить до 14 в день.
Ранее «Фонтанка» писала, что водный транспорт соединит ключевые туристические локации в Кронштадте: «Остров фортов», форт Константин и Петровский парк. Маршруты запустят с 30 мая.