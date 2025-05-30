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Скоростной катамаран «Форт Обручев» выйдет на линию Петербург — Кронштадт

Водный маршрут между центром Петербурга, Петергофом и парком «Остров фортов» в Кронштадте пополнится новым скоростным катамараном «Форт Обручев». Пассажирское судно спустили на воду 30 мая, сообщает комитет по промышленной политике.

Пятый из шести катамаранов проекта «Котлин» пополнит флот судоходной компании «Нева Тревел», рассказали в пресс-службе перевозчика. Сейчас на линии уже работают четыре судна этой серии: «Форт Кроншлот», «Форт Пётр I», «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен». Крёстной матерью пятого катамарана стала Наталия Башкетова, глава Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Катамаран проекта «Котлин» способен принять на борт до 197 пассажиров и развивать скорость 26 узлов (около 50 км/ч).

«Новое судно примет своих первых пассажиров в навигацию 2025 года, после завершения необходимых работ по достройке, проведения ходовых испытаний и оформления документов», — отметили в компании «Нева Тревел».

Там добавили, что в «пиковые» дни число рейсов скоростных катамаранов из Петербурга и обратно могут увеличить до 14 в день.

Ранее «Фонтанка» писала, что водный транспорт соединит ключевые туристические локации в Кронштадте: «Остров фортов», форт Константин и Петровский парк. Маршруты запустят с 30 мая.