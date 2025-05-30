Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфу признали столицей детского туризма

Уфу признали столицей детского туризма.

Источник: Башинформ

Уфа получила статус «Столица детского туризма 2025» по результатам конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в мэрии. В 2025 году Уфа намерена предложить широкий спектр мероприятий для детей и молодежи.

В городе разработаны новые туристические маршруты для детей, включая культурно-исторические экскурсии, образовательные поездки и профориентационные проекты. Уфа будет знакомить юных путешественников с культурой, традициями и технологическим потенциалом региона.

В 2024 году в Уфе туристический поток составил более 1,5 млн человек — в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Также по итогам 2024 года Уфа была признана городом событийного туризма на международной премии Russian Event Award.