Уфу признали столицей детского туризма.

Уфа получила статус «Столица детского туризма 2025» по результатам конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в мэрии. В 2025 году Уфа намерена предложить широкий спектр мероприятий для детей и молодежи.
В городе разработаны новые туристические маршруты для детей, включая культурно-исторические экскурсии, образовательные поездки и профориентационные проекты. Уфа будет знакомить юных путешественников с культурой, традициями и технологическим потенциалом региона.
В 2024 году в Уфе туристический поток составил более 1,5 млн человек — в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Также по итогам 2024 года Уфа была признана городом событийного туризма на международной премии Russian Event Award.