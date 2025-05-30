Минсельхозпрод сказал, что будет с ценами на картофель в Беларуси в 2025 году. Подробности рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, пишет Sputnik.by.
Представитель ведомства, говоря про возможную цену на картофель в 2025 году, уточнил, что пока ее нельзя точно назвать. Гракун пояснил, что стоимость формируется в зависимости от следующих факторов: урожая, спроса, предложения.
— Но хочу сказать, что для нашего населения картофель не подорожает, — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ранее Минсельхозпрод сделал заявление о новом урожае картофеля в Беларуси и его продаже в Россию.
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