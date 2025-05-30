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С 8 июня в Ялте начнет работу временный рынок

Главный овощной рынок Ялты полностью закроется на реконструкцию 2 июня.

Источник: администрация Ялты/Tg

С понедельника, 2 июня, главный овощной рынок Ялты закроется на реконструкцию. На время работ на территории автовокзала откроется временная торговая площадка.

По информации городской администрации, с 5 июня там начнут работать молочные ряды, а остальные товары появятся раньше. Торжественное открытие запланировано на 8 июня.

«Несколько раз шли навстречу предпринимателям и переносили переезд, но тянуть больше некуда», — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

Сроки строительства установлены и не будут изменены. Вопрос находится под личным контролем Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.