С 8 июня в Ялте начнет работу временный рынок

С понедельника, 2 июня, главный овощной рынок Ялты закроется на реконструкцию. На время работ на территории автовокзала откроется временная торговая площадка.
По информации городской администрации, с 5 июня там начнут работать молочные ряды, а остальные товары появятся раньше. Торжественное открытие запланировано на 8 июня.
«Несколько раз шли навстречу предпринимателям и переносили переезд, но тянуть больше некуда», — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.
Сроки строительства установлены и не будут изменены. Вопрос находится под личным контролем Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.