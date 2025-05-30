«Спасибо вам, люди!» Экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей обратился к минчанам после поисков жены

— Мы обратились к вам за помощью и от всей души благодарим каждого из вас. Но также сегодня мы хотим разделить с вами нашу радость, нашу общую победу — наша Катя нашлась, она жива и здорова, и это самое главное на сегодняшний день, — подчеркнул Казнадей.