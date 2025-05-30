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«Спасибо вам, люди!» Экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей обратился к минчанам после поисков жены

Экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей сделал заявление после поисков жены.

Источник: Комсомольская правда

Экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей сделал заявление в социальных сетях после поисков жены Екатерины Казнадей, которая пропала 28 мая.

В пятницу, 30 мая, волонтеры завершили поиски жены экс-хоккеиста сборной Беларуси. У себя в соцсетях спортсмен опубликовал обращение и поблагодарил друзей, родственников, знакомых и незнакомых людей, которые сплотились в одну команду в связи с поисками пропавшей супруги.

— Мы обратились к вам за помощью и от всей души благодарим каждого из вас. Но также сегодня мы хотим разделить с вами нашу радость, нашу общую победу — наша Катя нашлась, она жива и здорова, и это самое главное на сегодняшний день, — подчеркнул Казнадей.

Он уточнил, при поисках действовали в рамках закона и всеми возможными методами и ускоренными способами действовали, разыскивая Екатерину. Экс-хоккеист призвал не распространять ложную информацию. Вместе с тем О обратил внимание, что у каждого в жизни бывают трудности, сложные ситуации, кризисы, апатия, потеря себя. Казнадей подчеркнул, что важно всегда оставаться людьми.

— Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям, поисково-спасательному отряду «Ангел» и правоохранительным органам за помощь и содействие в поисках Екатерины… Спасибо вам, ЛЮДИ! — написал Илья Казнадей.

Ранее белорусский футболист Александр Глеб рассказал, как познакомился со своей женой: «Мне выслали ее фотографию».

Кстати, цены на билеты на новый Национальный футбольный стадион названы в Минске.

Вместе с тем мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.