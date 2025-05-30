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Завтра в Омске перекроют движение для всех видов транспорта

Ограничения коснутся ряда центральных улиц и площадей.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 31 мая, в Омске ограничат проезд по центральным улицам и площадям. Запреты автомобилистам связаны с проведением «Зеленого марафона».

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, 31 мая с 9 до 15:00 для транспорта будут закрыты улица Тарская, на участке от улицы Красина до улицы Ленина, улицы Спартаковская, Партизанская, Петра Некрасова, Достоевского, Победы, Таубе, и набережная Тухачевского на участке от улицы Таубе до дома 5А литера В по улице Партизанская.

С 8 часов в местах проведения соревнований будет запрещена парковка. Объехать перекрытый участок можно по Соборной площади, площади Победы, улицам Интернациональной, Гагарина, Бударина, Щербанева. По измененным маршрутам также проследует общественный транспорт.