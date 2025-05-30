Завтра в Омске перекроют движение для всех видов транспорта

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, 31 мая с 9 до 15:00 для транспорта будут закрыты улица Тарская, на участке от улицы Красина до улицы Ленина, улицы Спартаковская, Партизанская, Петра Некрасова, Достоевского, Победы, Таубе, и набережная Тухачевского на участке от улицы Таубе до дома 5А литера В по улице Партизанская.