Общественный транспорт в Кишиневе пойдет по другим улицам, пока площадь перекрыта: Публикуем ПОЛНУЮ информацию об изменениях в маршрутах

Общественный транспорт, пересекающий ПВНС, будет ездить в субботу, 31 мая, по изменённым маршрутам.
Дорожное движение на площади Великого национального собрания, между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, будет приостановлено с 05:00 31 мая до 05:00 1 июня.
Общественный транспорт будет ездить в указанный период по изменённым маршрутам.
Троллейбусы:
Маршруты № 1, № 5, № 8 и № 22 направлены на улицу Букурешть в обоих направлениях.
Маршрут № 4: в направлении сектора Буюканы — по улицам Чуфля и Букурешть; в направлении Ботаники — по улицам Василе Лупу, Ал. Матеевича, Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту.
Маршрут № 34: в направлении сектора Центр — по улицам Ал. Щусева и Букурешть; в направлении коммуны Трушень — с бул. Штефана чел Маре на улицы Василе Александри, Букурешть, Ал. Щусева и далее по маршруту.
Движение туристического троллейбуса приостановлено.
Автобусы:
Маршрут № 5: туда — по обычному маршруту; обратно — через улицы Бэнулеску-Бодони, Колумна, В. Александри и далее по маршруту.
Маршрут № 9: туда — через Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, Бэнулеску-Бодони.
Маршрут № 11: туда и обратно — через улицы Ал. Пушкина, Александру чел Бун, Бэнулеску-Бодони.
Маршрут № 26: туда — через Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — по обычному маршруту.
Маршрут № 46: туда — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, Бэнулеску-Бодони; обратно — через Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина.
В то же время, в ночь с 31 мая на 1 июня график движения троллейбусов № 2, 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусов № 2, 5 и 33 будет продлён до 01:30.
Ограничения связаны с проведением на ПВНС концерта для молодёжи.
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