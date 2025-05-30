Глава Ростова-на-Дону назначил нового заместителя по транспорту

Заместителем главы Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству назначили Владимира Иванова. Об этом стало известно сегодня, 30 мая.
Владимир Иванов окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. С 2001 по 2007 годы работал в ОАО «Донской кирпич». Потом до января 2010 года работал в объединенной дирекции строящихся объектов Ростова-на-Дону.
Также в разные годы специалист был директором департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону, заместителем главы администрации города по строительству и директором департамента координации строительства и перспективного развития.
Перед новым назначением, с января 2020 по май 2025 года, занимал руководящие должности в коммерческих строительных организациях, курирующих значимые инфраструктурные федеральные проекты. Владимир Иванов был награжден знаком «Почетный строитель России».
— Владимир Юрьевич обладает глубокими знаниями в области организации строительных процессов, градостроительства и муниципального управления. Уверен, накопленный опыт и владение практическими знаниями помогут в развитии дорожной инфраструктуры нашего города, — написал в своем телеграм-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
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