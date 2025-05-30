Магнитная буря 29−30 мая стала самой длительной с 2024 года

«Магнитная буря, наблюдавшаяся с 03:00 мск 29 мая по 06:00 мск 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной, начиная с рекордных событий мая 2024 года. Зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5 — крупнейшего за 20 лет. В масштабах всего 25-го солнечного цикла прошедшая буря стоит на третьем месте, уступая также событию от 26−28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа», — говорится в публикации.