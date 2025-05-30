На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов

В четверг региональное управление СК РФ сообщало, что директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по обвинению в создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции. По версии следствия, создал ОПГ в Екатеринбурге 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, ее участники фиктивно регистрировали иностранцев и помогали им за деньги сдавать экзамены. Они специально подыскивали прибывших в Россию мигрантов, а директор центра принимала у них экзамены, заранее предоставляя им варианты правильных ответов для успешной сдачи тестов. Отмечалось, что представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняют точное количество участников группы и криминальных эпизодов.