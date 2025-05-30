Детский омбудсмен Крыма призвала подростков сообщать о буллинге

Детский омбудсмен Крыма Светлана Савченко поделилась рекомендациями по борьбе с травлей в образовательных учреждениях. В интервью «Крымской газете» уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в ведомство поступают обращения от различных категорий граждан, включая как взрослых, так и детей. Среди взрослых наиболее активны родители, бабушки и дедушки, а также часто обращаются учителя и представители общественных организаций.
Ключевым моментом является воспитание эмпатии у детей с раннего возраста — способности сопереживать. Ребенок, который умеет ставить себя на место других, вряд ли станет участником травли. Кроме того, при первых признаках буллинга нужно сразу же привлекать всех заинтересованных: классного руководителя, родителей и администрацию школы, подчеркнула Савченко. Она также добавила, что в ситуациях, когда проблема выходит за рамки моральных норм и становится правовой, необходимо подключение правоохранительных органов.
«“Особенно это касается случаев, когда травля носит коммерческий характер, например, шантаж”, — отметила Савченко.