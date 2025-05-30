Министр образования сказал, как белорусы воспринимают систему поступления в вузы

Иванец обратил внимание, что подобная единая аттестация за курс общей средней школы и возможность использовать эти сертификаты для поступления в университеты значительно снижает психологическую нагрузку на выпускников, а также на их родителей. Он добавил, что задания, по которым проходят экзамены и тестирования для выпускников 2025 года и прошлых лет абсолютно идентичны.