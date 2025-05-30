Министр образования сказал, как белорусы воспринимают систему поступления в вузы

Министр образования Андрей Иванец сказал, как белорусы воспринимают систему поступления в вузы, передает БелТА.
Глава Минобразования напомнил, что уже третий год подряд выпускники одиннадцатых классов вместо четырех выпускных экзаменов, ранее сдаваемых в школе, сдают два централизованных экзамена. Он уточнил, что речь идет про один предмет по выбору и второй экзамен по государственному языку (белорусский или русский на выбор).
Иванец обратил внимание, что подобная единая аттестация за курс общей средней школы и возможность использовать эти сертификаты для поступления в университеты значительно снижает психологическую нагрузку на выпускников, а также на их родителей. Он добавил, что задания, по которым проходят экзамены и тестирования для выпускников 2025 года и прошлых лет абсолютно идентичны.
— Поэтому это объективная оценка, меньший стресс. Мы видим, что во многом люди положительно воспринимают эту еще молодую, но уже складывающуюся и зарекомендовавшую себя систему, — заявил министр образования Беларуси.
Ранее Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко спросил у чиновников подробности проведения ЦЭ и ЦТ в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сказал, что вступительная кампания должна убедить белорусов в справедливости: «Сами через это проходили».