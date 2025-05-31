Кроссворд на 31 мая 2025

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31 мая отмечает день рождения Клинт Иствуд — актер, режиссер, продюсер и символ американского кинематографа. Он — доказательство того, что возраст не помеха творчеству. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его роли и фильмы.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.