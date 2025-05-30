На севере Волгограда временно ограничат движение автомобилей по проспекту Ленина

В Волгограде с 19.00 30 мая по 19.00 2 июня будет ограничен проезд по проспекту Ленина в границе улиц Михайлова и Кропоткина. В это время на участке дороги буде частично сужена проезжая часть по направлению в сторону Волжского. Также организуют временные полосы движения.
Эти меры вводятся для обеспечения безопасности движения. Специалистам предстоит обновить асфальтовое покрытие участка дорожной сети, который проходит по дамбе через реку Мокрая Мечетка в Тракторозаводском районе.
Объехать этот отрезок дороги можно по улицам Кропоткина, Вильнюсской, Шурухина и Дегтярева, а также по 5-й улице, сообщили в администрации Волгограда.