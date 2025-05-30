Джоан Роулинг одобрила выбор актеров для новой версии «Гарри Поттера»

Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, Рона — Аластер Стаут.
«Все трое замечательные. Я не могу быть счастливее», — написала Роулинг на своей странице в Х.
В будущем сериале Маклафин сыграет первую главную роль в жизни. До этого он снялся только в одном фильме — «Рост» (Grow), где работал вместе с Ником Фростом — новым исполнителем роли Хагрида. Фильм еще не вышел в прокат.
Стэнтон уже поучаствовала в нескольких мюзиклах на сцене лондонского театра Вест-Энд. Роль Гермионы Грейнджер станет ее дебютом в большом телевизионном проекте.
Роль Уизли — первая важная роль Стаута. По словам шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера Марка Майлода, юный актер был выбран за индивидуальность, которая позволит создать свежий образ Рона Уизли.
Новая экранизация романов Роулинг выйдет не ранее 2026 года. Сценаристом и исполнительным продюсером будущей картины выступит Франческа Гардинер, которая ранее написала сценарии для фильмов «Темные начала», «Медичи» и других, а также спродюсировала сериалы «Убивая Еву», «Наследники» и другие.
Сама Роулинг также станет исполнительным продюсером картины.
Имена утвержденных актеров HBO назвала во вторник, 27 мая.
Профессора Дамблдора сыграет Джон Литгоу, среди работ которого «Интерстеллар», «Восстание планеты обезьян», сериалы «Третья планета от Солнца» (получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ) и «Как я встретил вашу маму». Одна из его последних работ — фильм «Конклав».
На роль профессора Макгонагалл утвердили Джанет Мактир (сыграла в фильмах «Грозовой перевал», «До встречи с тобой», «Дивергент, глава 2: Инсургент», «Белая королева» и другие).
Профессором Снейпом в новом сериале станет Паапа Эссьеду. Он получил известность благодаря сериалу «Я могу уничтожить тебя», за роль в котором был номинирован как лучший актер на премии Primetime Emmy и BAFTA, также сыграл в сериале «Черное зеркало».