Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения.
«Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами.
Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», он вступает в силу 1 сентября 2025 года.