Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет

Мурашко: репродуктивное здоровье детей будут проверять в 6 лет и ежегодно с 13.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения.

«Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами.

Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», он вступает в силу 1 сентября 2025 года.