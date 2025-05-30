Фонд «Круг добра» вылечил более 2,3 тысячи детей от гепатита С

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи детей вылечил фонд «Круг добра» от гепатита С с момента основания, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Ещё одно достижение, о котором хочется рассказать, — это борьба с гепатитом С. Для его лечения фонд поставляет лекарственные препараты. Лекарства имеют практически стопроцентную эффективность. И за прошедший период мы вылечили 2370 детей от этого стигматизирующего заболевания. Вот такой замечательный эффект», — сказал Ткаченко.
Фонд «Круг добра» создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.