Ответы на кроссворд от 31 мая 2025: интересные факты про Клинта Иствуда

4. Марти

Во второй части трилогии «Назад в будущее» главный герой Марти Макфлай наблюдает, как Бифф в своем небоскребе смотрит фильм «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. В этой сцене Иствуд использует металлическую пластину в качестве бронежилета. В третьей части Марти оказывается в 1885 году, где называет себя Клинтом Иствудом и повторяет трюк с бронежилетом. После его возвращения в будущее паровоз, разгонявший DeLorean DMC-12, упал в ущелье, которое затем назвали «Ущелье Иствуда», полагая, что Клинт Иствуд погиб.