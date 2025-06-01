Ответы на кроссворд от 31 мая 2025: интересные факты про Клинта Иствуда

По горизонтали:
1. Фриман
«Малышка на миллион» — спортивный драматический фильм, созданный Клинтом Иствудом, который выступил в роли режиссера, сопродюсера и сценариста. Сценарий основан на рассказах из сборника «Веревочные ожоги: истории из-за угла» Ф. Х. Тула, псевдонима бойцовского менеджера Джерри Бойда. В главных ролях снялись Хилари Суэнк, Клинт Иствуд и Морган Фриман. Фильм получил 7 номинаций на премию «Оскар» и выиграл 4, включая лучшую мужскую роль второго плана для Фримана.
2. Джоли
Фильм «Подмена» — американский триллер режиссера Клинта Иствуда по сценарию Дж. Майкла Стражински, с Анджелиной Джоли в главной роли. Иствуд согласился возглавить проект в тот же вечер, когда прочитал сценарий. Картина основана на реальных событиях: серии похищений и убийств мальчиков в Калифорнии 1928 года, известных как «Вайнвилльские убийства в курятнике».
3. Снайпер
Фильм «Снайпер» — историческая драма, снятая Клинтом Иствудом по сценарию Джейсона Холла. Фильм основан на мемуарах Криса Кайла, снайпера 3-й команды SEAL из Техаса, который служил в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, получив прозвище «Дьявол из Рамади». Крис Кайл однажды отметил, что Клинт Иствуд — единственный режиссер, который мог бы снять о нем фильм.
4. Оскар
Клинт Иствуд является лауреатом пяти наград Американской киноакадемии, включая четыре «Оскара» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Также он получил Награду имени Ирвинга Тальберга за свой вклад в продюсирование.
По вертикали:
1. Письмо
«Письма с Иводзимы» — американский военный фильм 2006 года, снятый на японском языке под руководством Клинта Иствуда, который также выступил сопродюсером. Фильм рассказывает о битве за Иводзиму с точки зрения японских солдат и служит дополнением к фильму Иствуда «Флаги наших отцов», который показывает ту же битву с американской перспективы. Оба фильма были созданы параллельно. Изначально Иствуд планировал назвать фильм «Красное солнце, черный песок».
2. Эдгар
Фильм «Дж. Эдгар» посвящен жизни и карьере Джона Эдгара Гувера, самого известного и влиятельного директора ФБР. Режиссером, продюсером и композитором картины выступил Клинт Иствуд. Гувер возглавил Бюро расследований в 1924 году и оставался на этом посту почти 50 лет, до своей смерти в 1972 году. Несмотря на многочисленные достижения, он был обвинен в злоупотреблении полномочиями.
3. Ранго
В мультфильме «Ранго» Клинт Иствуд изображен как Дух Запада, которого охраняют пять золотых стражников — пять «Оскаров». Это отсылка к тому, что Иствуд является лауреатом четырех кинематографических и одного почетного «Оскара».
4. Марти
Во второй части трилогии «Назад в будущее» главный герой Марти Макфлай наблюдает, как Бифф в своем небоскребе смотрит фильм «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. В этой сцене Иствуд использует металлическую пластину в качестве бронежилета. В третьей части Марти оказывается в 1885 году, где называет себя Клинтом Иствудом и повторяет трюк с бронежилетом. После его возвращения в будущее паровоз, разгонявший DeLorean DMC-12, упал в ущелье, которое затем назвали «Ущелье Иствуда», полагая, что Клинт Иствуд погиб.
5. Река
Фильм «Таинственная река» — криминальная драма, снятая Клинтом Иствудом, с Шоном Пенном, Тимом Роббинсом и Кевином Бейконом в главных ролях. Пенн и Роббинс получили множество наград за свою игру, включая «Оскар». Фильм основан на романе Денниса Лихейна с тем же названием. Сам писатель появляется в камео, участвуя в сцене парада, где машет рукой из открытого автомобиля.
6. Мэр
Клинт Иствуд, известный своим интересом к политике, является зарегистрированным либертарианцем. В апреле 1986 года он победил на выборах мэра Кармел-бай-те-Си, штат Калифорния, выступая вне партийных списков.
Интересные факты о Клинте Иствуде:
- В 2017 году в честь Клинта Иствуда был назван вид завроподных динозавров Europatitan eastwoodi. Его ископаемые остатки были обнаружены в Бургосе, где снимались сцены из фильма «Хороший, плохой, злой».
- Клинт Иствуд был удостоен высшего гражданского звания Франции — «Орден Почетного легиона» — на церемонии в Париже в начале 2007 года. Президент Жак Ширак сказал, что Иствуд представляет «лучшее из Голливуда». Позже, 13 ноября 2009 года, он стал командором этого ордена.
- Дебютный альбом Gorillaz вышел в 2001 году и включал сингл «Clint Eastwood», который до сих пор считается их самым успешным хитом.
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