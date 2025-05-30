Омские власти решили пока не урезать норму квадратных метров жилья для сирот

Напомним, соответствующий законопроект, подготовленный минстроем, был опубликован на правовом портале правительства Омской области. Сиротам предлагалось предоставлять жилье общей площадью не более 25 кв метров, причем независимо от состава семьи. Как было сказано в пояснительной записке, подписанной миинстром Александром Рашко, такая мера была предложена исходя из возможностей бюджета. Как стало известно «КП Омск», предлагаемые изменения сильно возмутили общественников, под вопросом было и одобрение проекта экспертами.