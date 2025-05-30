Омские власти решили пока не урезать норму квадратных метров жилья для сирот

Омские власти решили пока не спешить с сокращением норм квадратных метров жилья, предоставляемого в регионе детям-сиротам. Ранее ее планировалось урезать до 25 кв. метров против действующих ныне 33-х.
Напомним, соответствующий законопроект, подготовленный минстроем, был опубликован на правовом портале правительства Омской области. Сиротам предлагалось предоставлять жилье общей площадью не более 25 кв метров, причем независимо от состава семьи. Как было сказано в пояснительной записке, подписанной миинстром Александром Рашко, такая мера была предложена исходя из возможностей бюджета. Как стало известно «КП Омск», предлагаемые изменения сильно возмутили общественников, под вопросом было и одобрение проекта экспертами.
В итоге, как сообщили в правительстве Омской области, с принятием окончательного решения власти решили не торопиться.
«Проект закона находится в стадии активного обсуждения, в том числе с экспертным сообществом. Принятие закона в текущем бюджетном году не планируется», — сообщили «РБК Омск» в пресс-службе регионального минстроя.